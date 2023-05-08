Также, около полуночи российские оккупанты атаковали Одесскую область с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3.

В ночь на 8 мая российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил ВСУ. "Было применено 35 ударных БпЛА, которые атаковали с северного направления – аэродром Сеща (Брянская область)", - говорится в сообщении.

Там отметили, что силами и средствами противовоздушной обороны воздушное командование "Центр" Воздушных cил, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины, уничтожены все 35 "Shahed-136/131".

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"Вместе с тем, напоминаем, что даже 100-процентный результат поражений воздушных целей не гарантирует безопасное пребывание там, где работает ПВО! Обломки зенитных ракет и пораженных БпЛА обязательно возвращаются на землю! Поэтому берегите себя и своих родных", - отметили в воздушных силах.

Также, около полуночи российские оккупанты атаковали Одесскую область с бомбардировщиков lальней авиации Ту-22М3. Всего осуществлено 8 пусков из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым).

"Часть ракет не достигла своих целей. О последствиях попаданий, сообщит местная военная администрация", - уточнили в воздушных силах.