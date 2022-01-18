Германия не получала запрос на пересечение воздушного пространства британскими самолетами.

Лондон отрицает информацию о якобы запрете Германии на пересечение воздушного пространства британским самолетам, которые направлялись в Украину с оружием.

Об этом в комментарии журналисту BILD Юлиан Репке заявило британское оборонное ведомство.

"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Британия не подавала запрос, между Великобританией и Германией на этот счет не было никаких споров", - цитирует Репке ответ МО.

В то же время в Лондоне не стали отвечать, почему отправили свои самолеты более длинным путем – в обход Германии.

Читайте такжеВ Европарламенте избрали нового президентаРаньше внимание на странный маршрут британских самолетов обратил основатель Conflict News Кайл Глен. Журналист поинтересовался в Twitter, почему два с-17 выбрали путь через Данию и Польшу, а не прямой – через Германию.

Тогда эксперт предположил, что Берлин мог не пустить самолеты с оружием для Украины из-за своей политики по поставкам вооружения для ВСУ.

Министр обороны страны Бен Уоллес накануне заявил, что Лондон перебросит в Украину противотанковое оружие, не дожидаясь нападения России.

Блокирование поставок оружия Украине через НАТО

В декабре министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном вторжении России.

"Они строят газопровод "Северный поток-2" и одновременно блокируют наше оборонительное вооружение. Это достаточно несправедливо", - отметил Резников.

Этому предшествовало заявление, сделанное бывшим главой МИД ФРГ Хайко Маасом в июне 2021 года. Министр заявил, что поставки в Украину оружия немецкого производства могут негативно повлиять на переговоры с РФ о необходимости проведения встреч в "нормандском формате".

По данным BILD, по инициативе Меркель Германия наложила вето на продажу Украине антидроновых ружей и противоснайперских систем через агентство НАТО по поддержке и поставкам.

Нынешний министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что Берлин ищет другие варианты деэскалации РФ: "Наш приоритет сейчас - это предотвращение дальнейшего обострения. Этого можно достичь только с помощью дипломатии в "нормандском формате" и через Совет НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ".

Вас также могут заинтересовать новости: