Германия не хочет провоцировать Россию и длительное время блокирует поставки вооружения украинской армии.

Британские военные самолеты с противотанковым оружием для Вооруженных сил Украины двигались в обход воздушного пространства Германии.

Маршрут самолетов заметил основатель Conflict News Кайл Глен.

Журналист поинтересовался, связан ли такой маршрут с немецкой политикой "непровоцирования" России.

"Сегодня вечером (сообщение за 17 января – УНИАН) в сторону Украины направляется два С-17 Королевских Военно-воздушных сил. Оба умышленно избегают воздушного пространства Германии. Интересно, Германия отказывает самолетам в доступе к полетам с оружием для Украины?" - говорится в Twitter Глена.

В подтверждение своей оценки эксперт опубликовал снимок движения транспорта на Flight Radar, на котором видно, что С-17 летели в Украину не через Германию напрямую, а через Данию и Польшу.

Что предшествовало

Министр обороны страны Бен Уоллес накануне заявил, что Лондон перебросит в Украину противотанковое оружие, не дожидаясь нападения России.

Блокирование поставок оружия Украине через НАТО

В декабре министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном вторжении России.

"Они строят газопровод "Северный поток-2" и одновременно блокируют наше оборонительное вооружение. Это достаточно несправедливо", - отметил Резников.

Этому предшествовало заявление, сделанное бывшим главой МИД ФРГ Хайко Маасом в июне 2021 года. Министр заявил, что поставки в Украину оружия немецкого производства могут негативно повлиять на переговоры с РФ о необходимости проведения встреч в "нормандском формате".

По данным BILD, по инициативе Меркель Германия наложила вето на продажу Украине антидроновых ружей и противоснайперских систем через агентство НАТО по поддержке и поставкам.

Нынешний министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что Берлин ищет другие варианты деэскалации РФ: "Наш приоритет сейчас - это предотвращение дальнейшего обострения. Этого можно достичь только с помощью дипломатии в "нормандском формате" и через Совет НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ".

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