Запланированы марши военных подразделений в нескольких областях.

Беларусь начала проверку боевой готовности своих вооруженных сил.

Как сообщает Минобороны РБ, в рамках проверки боевой готовности дежурные подразделения механизированных соединений начали выполнение учебно-боевых задач.

"Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим соблюдением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности", - говорится в сообщении.

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Запланировано движение военной техники и личного состава по дорогам общего использования Минской, Гродненской, Брестской и Витебской областей. Проверка "имеет комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по назначению".

Военные маневры Беларуси

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что белорусская армия собирается провести обучение на северо-западе страны в районе Гродно, рядом с границами Польши и Литвы. В Министерстве обороны Беларуси заявили, что учения якобы направлены на то, чтобы учесть уроки, извлеченные российскими военными в Украине.

Отдельно, "вагнеровцы" имитируют прибытие на границу с Польшей, пытаясь растянуть польские войска. А недавно польские власти заявили, что наемники ЧВК "Вагнер" пыталась проникнуть на территорию страны из Беларуси.

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