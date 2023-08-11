Советники из ЧВК "Вагнера" будут выполнять роль инструкторов во время "рутинного цикла подготовки беларуских военных".

Беларуская армия собирается провести учения на северо-западе страны в районе Гродно, рядом с границами Польши и Литвы. В министерстве обороны Беларуси заявили, что учения якобы направлены на то, чтобы учесть уроки, извлеченные российскими военными в Украине.

Как сообщает британская разведка, существует реальная возможность того, что к беларуским войскам присоедянтся советники ЧВК "Вагнера", которые будут выполнять роль инструкторов.

7 августа 2023 года Министерство обороны Беларуси объявило, что 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада (6 ОМГБ) проведет учения в районе Гродно на северо-западе Беларуси, недалеко от границ Польши и Литвы.

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"Эти конкретные учения, скорее всего, являются частью рутинного цикла подготовки беларуских военных. Базовый гарнизон 6-й отдельной гвардейская механизированной бригады находится в Гродно, и маловероятно, что соединение в настоящее время развернуто с силами обеспечения, необходимыми для приведения его в боеготовность", - отмечают в разведке Британии.

Однако, добавляют в британской разведке, Россия почти наверняка стремится продвигать беларуские силы как выступающие против НАТО.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - что известно

Как сообщал УНИАН, и без того напряженная ситуация на границе Беларуси и Польши начала обостряться после прибытия на подконтрольную Лукашенко территорию наемников ЧВК "Вагнер" из России.

В частности, "вагнеровцы" имитируют прибытие на границу с Польшей, пытаясь растянуть польские войска. А недавно польские власти заявили, что наемники ЧВК "Вагнер" пыталась проникнуть на территорию страны из Беларуси.

Тем временем, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава дополнительно перебросит к границе с Беларусью до 10 тысяч военнослужащих для поддержки сил Пограничной службы.

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