Польские власти заявили, что наемники ЧВК "Вагнер" пыталась проникнуть на территорию страны из Беларуси. Варшава усиливает охрану своих границ, ожидая новых провокаций на границе.
"Очевидно, что попытки "вагнеровцев" попасть в Польшу будут. Мы ожидаем новых попыток атак на границе, возможно, также новых попыток нарушить наше воздушное пространство", - заявил замглавы МВД Польши в эфире CNN.
По его словам, наемники будут пытаться демонстрировать свою вседозволенность. При этом он указал, что Варшава увеличила количество своих войск на границе с Беларусью, потому что рассматривает "любые шаги" для защиты граждан и территории, "включая полную изоляцию Беларуси, полное закрытие границы".
"Мы хотели бы избежать этого, потому что в какой-то степени это крайняя мера. Но если атаки и попытки дестабилизации нашей страны продолжатся, то у нас не останется другого выхода", - подытожил Яблонский.
ЧВК "Вагнер" в Беларуси - последние новости
Наемники ЧВК "Вагнера" в Беларуси дислоцируются возле села Цель в Могилевской области. Боевики якобы обучают беларуских военных
В конце июля премьр-министр Польши Матеуш Моравецкийзаявил, что групу "вагнеровцев" перебросили в сторону Сувальского перешейка.
1 августа беларуские вертолеты нарушили границу Польши на низкой высоте, из-за чего Варшаве пришлось усилить охрану.