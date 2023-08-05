Павел Яблонский отметил, что Варшава ожидает новых провокаций.

Польские власти заявили, что наемники ЧВК "Вагнер" пыталась проникнуть на территорию страны из Беларуси. Варшава усиливает охрану своих границ, ожидая новых провокаций на границе.

"Очевидно, что попытки "вагнеровцев" попасть в Польшу будут. Мы ожидаем новых попыток атак на границе, возможно, также новых попыток нарушить наше воздушное пространство", - заявил замглавы МВД Польши в эфире CNN.

По его словам, наемники будут пытаться демонстрировать свою вседозволенность. При этом он указал, что Варшава увеличила количество своих войск на границе с Беларусью, потому что рассматривает "любые шаги" для защиты граждан и территории, "включая полную изоляцию Беларуси, полное закрытие границы".

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"Мы хотели бы избежать этого, потому что в какой-то степени это крайняя мера. Но если атаки и попытки дестабилизации нашей страны продолжатся, то у нас не останется другого выхода", - подытожил Яблонский.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - последние новости

Наемники ЧВК "Вагнера" в Беларуси дислоцируются возле села Цель в Могилевской области. Боевики якобы обучают беларуских военных

В конце июля премьр-министр Польши Матеуш Моравецкийзаявил, что групу "вагнеровцев" перебросили в сторону Сувальского перешейка.

1 августа беларуские вертолеты нарушили границу Польши на низкой высоте, из-за чего Варшаве пришлось усилить охрану.

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