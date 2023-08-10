Маневры вдоль границы совершали около 250 боевиков ЧВК "Вагнер".

Наемники ЧВК "Вагнер", которые сейчас находятся на территории Беларуси, имитируют прибытие на границу с Польшей. Так они пытаются растянуть польские войска.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что "вагнеровцы" имитировали прибытие в район автодорожного пункта пропуска Песчатка в Берестейской области Беларуси.

"Около 250 боевиков совершали маневры вдоль границы, чтобы растянуть польские войска. Об этом сообщает местное подполье. Такие действия россиян свидетельствуют о психологической операции с целью нагнетания ситуации", – отметили в ЦНС.

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Ситуация на границе Польши и Беларуси

После того, как в Беларусь начали массово прибывать наемники российской ЧВК "Вагнер", и без того неспокойная ситуация на польско-беларуской границе начала обостряться. Из-за опасений провокаций Польша начала переброску войск к границе. В частности, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что страна дополнительно перебросит на границу с Беларусью до 10 тысяч военных.

Кроме того, недавно беларуские вертолеты оказались в небе над Польшей. Два вертолета пересекли границу в районе Беловежи 1 августа. Борты летели на очень низкой высоте, из-за чего их обнаружили не сразу.

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