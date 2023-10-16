У Лукашенко осталось около 2 тысяч российских военных.

Около 2 тысяч российских военных все еще находятся в Беларуси. Продолжают прибывать военно-транспортные самолетов ВКС РФ на беларуские аэродромы.

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" в своем Telegram-канале сообщила, что в сентябре фактически не изменилась ситуация с российским военным контингентом в Беларуси – число военных не увеличилась.

При этом военные РФ находятся:

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на аэродроме "Мозырь" ("Боков") и "Зябровка" - до 600 человек;

радиотехнический узел "Барановичи" и 43-й узел связи "Вилейка" - до 1450 человек.

Кроме того, в сентябре в Беларусь прилетел только один пассажирский самолет ВКС РФ

"В сентябре, впервые с ноября 2022 года, в Беларусь прилетело минимальное число пассажирских бортов ВКС РФ — это всего один прилет в Брест пассажирского Ту-134АК (RA-65729) 6 сентября. Ранее же было в среднем по 3-6 прилетов пассажирской авиации ВС РФ в месяц", - говорится в сообщении.

В то же время, прибывали военно-транспортные самолеты ВКС РФ на военные аэродромы Беларуси:

на аэродром "Барановичи" - один Ан-26, восемь Ил-76;

на аэродром "Лида" - один Ан-12.

При этом указано, что ни один российский борт не использовал аэродром "Мачулищи", где ведется ремонт ВПП, а также аэропорт "Гомель".

"Большинство прилетов авиации ВС РФ были связаны с переброской военнослужащих стран ОДКБ для участия в учениях "Боевое братство-2023", - указано в сообщении.

Также наблюдатели выяснили, что оставшиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" продолжают демонтаж полевого лагеря в деревне Цель под Осиповичами. На конец сентября в лагере осталось около 99 платок (из 292), или 34% от их изначального количества. Всего же за сентябрь было демонтировано около 30 палаток.

Кроме того, наемники провели курсы подготовки и повышения квалификации для военнослужащих спецподразделений вооруженных сил, которые прошли более 400 человек.

Проводили занятия с невоенными структурами:

занятия по тактической медицине с журналистами на полигоне "Лосвидо";

занятия с воспитанниками военно-патриотического клуба "Рысь";

занятия представительницами Национальной школы красоты.

"К деятельности наемников в сентябре можно отнести и создание стихийных мемориалов Уткину и Пригожину в Минске и Гомеле. В целом их активность остается на низком уровне, а различные занятия со структурами ВС РБ можно охарактеризовать как несистемные", - подытожили в сообщении.

По оценкам "Беларускі Гаюн", всего на территории Беларуси может находиться от 500 до 1000 наемников ЧВК "Вагнер". При этом лагерь в деревне Цель продолжает функционировать. На конец сентября там находилось около 1040 единиц техники.

"Вагнеровцы" в Беларуси - последние новости

Наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в Беларусь после мятежа в конце июня, но уже через месяц "вагнеровцы" начали массово возвращаться в Россию. Тогда стало известно, что лагеря ЧВК сворачивают.

Позже Центр нацсопртивления сообщил, что российские наемники, которые не подпишут контракты с Минобороны РФ, пойдут в беларускую ЧВК "Гардсервис". Они будут давать отпор оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для Лукашенко.

24 сентября спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что в Беларуси остается около тысячи боевиков ЧВК "Вагнера".

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