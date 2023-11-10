День уточнил высокопоставленный американский чиновник Reuters.

Президент США Джо Байден встретится лицом к лицу с лидером Китая Си Цзиньпином на следующей неделе: это будет первая личная встреча политиков в 2023 году.

Дату переговоров сообщает Reuters, со ссылкой на слова одного из высокопоставленных американских чиновников. Встреча запланирована на 15 ноября.

"Президент Джо Байден встретится с президентом Китая Си Цзиньпином лицом к лицу впервые за год в среду", - говорится в сообщении.

По словам источника СМИ, дипломатия США сконцентрируется на сдерживании уровня напряженности в отношениях двух стран.

Встречу лидеров прогнозируют в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Взаимодействие между США и Китаем может длиться часами. Во встрече примут участие команды официальных лиц из Пекина и Вашингтона, однако их имена не уточняются.

Ожидается, что во время переговоров стороны обсудят вторжение России в Украину, связь между Северной Кореей и Россией, боевые действия между Израилем и террористами ХАМАС, вопросы Тайваня, а также общую ситуацию с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также чиновники из администрации Байдена говорят, что США и Китай планируют обсудить установление "справедливых" торгово-экономических отношения.

"Никто не будет сдерживаться, все на столе", - заявил один из них.

Отношения между США и Китаем постепенно "теплеют"

В конце октября издание Bloomberg отметило тенденцию: несмотря на растущее напряжение в мире, связанное с войной между ХАМАС и Израилем, отношения между США и Китаем стали "теплеют".

СМИ отмечало, что первые шаги команды Байдена и Си Цзиньпина в вопросе налаживания отношений сделали еще в июне: представители правительств провели ряд результативных встреч. Их итоги дают надежду говорить об определенном оптимизме в вопросе сотрудничества между Вашингтоном и Пекином.

Вас также могут заинтересовать новости: