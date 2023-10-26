Отмечается, что такое положение вещей дает надежду на некий оптимизм.

В условиях, когда война между Израилем и ХАМАС еще больше разделяет мир, потрясенный вторжением России в Украину и растущей инфляцией, отношения между США и Китаем неожиданно дают повод для некоторого оптимизма.

Издание Bloomberg пишет, что с июня правительство председателя КНР Си Цзиньпина провело ряд встреч с американскими лидерами. В этом месяце китайский президент заявил посетившему его сенатору, что существует "тысяча причин для улучшения американо-китайских отношений и ни одной причины для их ухудшения", что стало одним из его самых "голубиных" высказываний за последнее время в отношении сотрудничества с Пекином.

Визит министра иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон в четверг продолжит эту тенденцию. Во время поездки он встретится с президентом Джо Байденом, чтобы подготовить почву для ожидаемой встречи лидеров с Си в следующем месяце в Калифорнии

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Хотя Пекин не подтвердил участие Си в этой встрече, китайский лидер в среду сказал губернатору этого штата Гэвину Ньюсому, что интересы их стран "тесно переплетаются". В четверг американский губернатор заявил, что произошел "очевидный сдвиг по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад".

У обеих сторон есть причины для укрепления дружеских отношений в преддверии форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Пекин нуждается в более стабильной геополитической обстановке, чтобы привлечь иностранных инвесторов в условиях замедления роста китайской экономики, в то время как США хотят ослабить военные и экономические угрозы со стороны азиатского государства.

"Китайские официальные лица понимают, что есть небольшое окно примерно в три месяца, чтобы сделать это до того, как США войдут в режим выборов, где и демократы, и республиканцы займут жесткую позицию в отношении Китая", - говорит Тереза Фэллон, директор брюссельского Центра исследований России, Европы и Азии

Тем не менее, отношения остаются хрупкими. Китай и США занимают противоположные позиции в отношении войн в Европе и на Ближнем Востоке, а Вашингтон ужесточает торговые ограничения, чтобы ограничить доступ Пекина к передовым технологиям.

"Любая встреча Си и Байдена будет иметь в основном символическое значение", - считает Донгшу Лю, доцент Городского университета Гонконга. "Пекин пытается хотя бы ослабить напряженность между Китаем и США и стабилизировать отношения. Но обе стороны понимают, что не могут пойти на большой компромисс из-за внутреннего давления".

Надир отношений

В августе 2022 года отношения Китая и США потерпели крах после того, как тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань - демократическую страну, на которую Китай претендует как на свою территорию. В ответ Пекин заморозил военный диалог с США на высшем уровне, что вызвало опасения, что инцидент в Тайваньском проливе может перерасти в конфликт между ядерными государствами.

Теперь появились признаки того, что военные связи возобновляются. В начале месяца Министерство обороны США подтвердило, что оно приняло приглашение принять участие в Сяншаньском форуме в Пекине на следующей неделе - впервые с 2019 года Китай лично проводит мероприятие.

Китай пригласил министра обороны США Ллойда Остина принять участие в этом мероприятии. Несмотря на то, что США направляют на встречу чиновника более низкого уровня, приглашение носит символический характер: В этом году Пекин отказался от переговоров с Остином, потребовав от Вашингтона снять санкции с министра обороны Китая в качестве условия для такого диалога.

Ранее на этой неделе Си уволил Ли Шанфу с этой должности на фоне сообщений о коррупционном расследовании. Замена министра обороны на чиновника, не находящегося под санкциями, может открыть дверь для переговоров с Остином.

Экономическое сотрудничество

Улучшаются и официальные связи между представителями экономических кругов. После того как в последние месяцы в Китай прибыл ряд американских чиновников, включая министра финансов Джанет Йеллен и министра торговли Джину Раймондо, Пекин начал создавать новые рабочие группы с США.

Первая из таких встреч, посвященная обсуждению экономических вопросов с сотрудниками Минфина США, состоялась во вторник, а вторая группа, посвященная обсуждению финансовых вопросов, - на следующий день.

"Диалог улучшается. После визитов в Китай нескольких представителей руководства США в этом году я вижу некоторые сдвиги как в тоне, так и на практике", - заявил Пиюш Гупта, исполнительный директор DBS Group Holdings Ltd. "Теперь люди говорят, и у них действительно есть программа действий. Меня это воодушевляет".

Встречи происходят на фоне того, что в последние недели Си активизировал усилия по поддержке долгосрочного экономического роста Китая. Китайский лидер также совершил первый известный визит в центральный банк страны с тех пор, как десять лет назад стал президентом, что свидетельствует о его внимании к экономическим вопросам.

Зоны конфликтов

По мере восстановления линий связи остаются острые темы, такие как поддержка Си России. Китайский лидер предоставил президенту Владимиру Путину дипломатическую трибуну на крупном саммите в Пекине в начале этого месяца, игнорируя призывы Байдена к Си выступить против войны с россиянами.

Отказ Китая осудить ХАМАС после его смертоносного вторжения в Израиль также является предметом разногласий. Посол Вашингтона в Китае Николас Бернс на прошлой неделе призвал правительство Си осудить терроризм ХАМАС.

"Позиция Китая по кризису продолжает расходиться с позицией США, и этот кризис, скорее всего, займет важное место в повестке дня", - считают аналитики Eurasia Group.

По мнению Доун Мерфи, доцента кафедры стратегии национальной безопасности Национального военного колледжа США, связи обеих стран с лидерами противоположных сторон конфликта могут стать точкой взаимодействия.

"Они могли бы объединить усилия всех сторон, чтобы предотвратить эскалацию конфликта в более широкую региональную войну", - сказала она.

Во время визита в Вашингтон Ванг вновь встретится с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, что станет продолжением двухдневных "откровенных" переговоров по Тайваню и России, состоявшихся в прошлом месяце на Мальте.

По мнению Ричарда МакГрегора, старшего научного сотрудника по Восточной Азии Института Лоуи, то количество времени, которое Ванг потратил на переговоры с Салливаном в преддверии АТЭС, означает, что встреча может преподнести положительный сюрприз.

"Ключевым критерием будет то, удалось ли Вашингтону убедить Пекин поставить некоторые ограничители в их соперничестве", - сказал он, - "особенно в плане военного соперничества".

Отношения Китая и США - последние новости

Отношения Вашингтона и Пекина достаточно напряженные из-за ряда вопросов, где они занимают противоположные позиции. США активно поддерживают Украину, а Китай продолжает сотрудничать с Россией. Кроме того, остается проблема Тайваня, который Китай считает своей территорией.

В то же время Белый дом готовит встречу Байдена и Си Цзиньпина, которая может состояться в ноябре в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

25 октября президент Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном, поскольку обе стороны справляются со своими разногласиями и работают вместе, чтобы реагировать на глобальные вызовы.

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