Китай и США работают над личной встречей Джо Байдена и Си Цзиньпина в кулуарах форума АТЭС.

Президент Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин договорились встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в следующем месяце в Сан-Франциско. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на американского чиновника, знакомого с планированием.

По словам чиновника, обе стороны выработали принципиальное соглашение о проведении переговоров на саммите АТЭС в время встречи министра иностранных дел Китая Ван И с государственным секретарем Энтони Блинкеном и советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Чиновник добавил, что стороны пока не согласовали точный день встречи, место ее проведения и другие организационные детали.

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В заявлении Белого дома по итогам пятничных встреч говорится, что обе стороны работают над личной встречей Байдена и Си Цзиньпина в кулуарах АТЭС, - форума 21-й тихоокеанской страны.

Главное - стабилизация отношений

Встреча Байдена и Си Цзиньпина принесет столь необходимую стабильность в отношения между двумя странами, сказал Юн Сунь, директор китайской программы вашингтонского аналитического центра Stimson.

"Ключевое слово здесь - стабилизация двусторонних отношений - не столько улучшение, а стабилизация. Миру нужно, чтобы США и Китай встали на рациональный путь и стабилизировали свои отношения, предлагая региону и всему миру больше уверенности", - сказал Сунь.

Визит главы МИД Китая в США - итоги

Ранее в пятницу Байден встретился с Ван И, проведя часовую беседу с высокопоставленным китайским чиновником в комнате Рузвельта в Белом доме. Отмечается, что встреча, на которой присутствовали Блинкен и Салливан, стала еще одной в серии контактов на высоком уровне между двумя странами, которые ищут возможность стабилизации все более напряженных отношений в период конфликтов в Украине и Израиле.

Как отметили в Белом доме, Байден "сказал, что и Соединенным Штатам, и Китаю необходимо ответственно управлять конкуренцией в отношениях и поддерживать открытые линии связи", и он "подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай должны работать вместе для решения глобальных проблем".

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден расценивает свою встречу с Ван И как "положительное событие и хорошую возможность продолжить диалог".

Тем временем, Пекин еще не подтвердил, поедет ли Си Цзиньпин в Сан-Франциско на ежегодный саммит АТЭС, который пройдет с 11 по 17 ноября.

Ван И в ходе своего трехдневного визита в США уже дважды встречался с Энтони Блинкеном.

В четверг после первой встречи китайская сторона заявила, что "обе стороны провели конструктивный и углубленный обмен мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим общий интерес".

В своем заявлении Госдепартамент США сообщил, что участники встречи затронули "области разногласий" и "области сотрудничества", а Блинкен "еще раз подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать отстаивать наши интересы и ценности, а также интересы и ценности наших союзников и партнеров".

Ван И заявил перед встречей в четверг, что цель Китая состоит в том, чтобы "как можно скорее вернуть отношения на путь здорового, стабильного и устойчивого развития".

Отношения США и Китая - что известно

В последний раз китайский президент приезжал в США в 2017 году, когда бывший президент Дональд Трамп принимал его на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Байден, вступивший в должность в 2021 году, еще не принимал Си Цзиньпина на территории США. Последний раз они встречались на Бали (Индонезия) в ноябре 2022 года на полях саммита "Большой двадцатки".

Ван И приехал в Вашингтон в то время, когда напряженность в отношениях между двумя странами остается высокой, в том числе из-за контроля США за экспортом передовых технологий и более агрессивных действий Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Отношения между США и Китаем начали ухудшаться в 2018 году, когда администрация Трампа ввела огромные пошлины на китайские товары на сумму 50 миллиардов долларов. Ситуация еще больше ухудшилась по целому ряду вопросов, включая нарушения прав человека, напряженность в Южно-Китайском море, Тайвань, технологии и пандемию COVID-19.

Также США разочарованы Китаем в связи с его поддержкой России в войне против Украины и его относительным молчанием в отношении войны между Израилем и ХАМАС. Официальные лица США полагают, что китайцы имеют значительные рычаги влияния на Иран, который является основным сторонником ХАМАС.

"Китай должен использовать все возможности, которыми он обладает как влиятельная сила, чтобы добиться спокойствия", - заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. "Мы знаем, что Китай поддерживает отношения с рядом стран региона, и мы призываем их использовать эти отношения, имеющиеся у них линии связи, чтобы призывать к спокойствию и стабильности", - добавил он.

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