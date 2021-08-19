Байден отметил, что властям еще предстоит проанализировать сложившуюся ситуацию вокруг вывода войск, однако, по его мнению, сделать это без хаоса было бы невозможно.

Вывести американские войска из Афганистана без создания хаоса было невозможно.

Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC. Ранее он назвал вывод войск правильным решением. По его словам, американские военные "не могут и не должны сражаться и погибать на войне, которую афганские силы сами не желают вести".

"Нам еще предстоит обернуться назад и разобраться, но сама мысль о том, что тем или иным образом можно было вывести войска, не провоцируя хаос, - я не знаю, как это происходит", - сказал президент.

Читайте такжеБайден говорит, что военные США могут задержаться в Афганистане

Отвечая на вопрос о том, не допустил ли Вашингтон провала при сборе и обработке разведданных, а также планировании и проведении вывода сил, президент сказал: "Я не думаю, что тут был провал". При этом он указал, что американская разведка полагала, что правительство Афганистана может пасть ближе к концу года, однако консенсусного прогноза не было, передает kommersant.

Захват Талибаном власти в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. В тот же день афганский президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Представители "Талибана" намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан.

Автор: Ирина Погорелая