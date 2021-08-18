Президент Афганистана Ашраф Гани, который сбежал во время захвата страны боевиками "Талибана", нашелся. Он со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел ОАЭ.
В МИД ОАЭ подтвердил, что афганский президент с семьей прибыл в страну. В Эмиратах их приняли по гуманитарным соображениям.
В то же время РИА Новости сообщают, что посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар на пресс-конференции в Душанбе заявил, что Гани украл из казны 169 миллионов долларов. При этом он назвал побег президента от талибов "предательством государства и нации".
Читайте такжеБоевики "Талибана" убили женщину без паранджи на глазах у всего селаКроме того, пресс-служба афганского посольства в Душанбе в Facebook сообщила, что вице-премьер Амрулл Салех, согласно с Конституцией Афганистана, является исполняющим обязанности президента страны.
Захват Афганистана талибами
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.
Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.
15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
17 августа вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны.