Ашраф Гани прибыл в Эмираты вместе с семьей.

Президент Афганистана Ашраф Гани, который сбежал во время захвата страны боевиками "Талибана", нашелся. Он со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел ОАЭ.

В МИД ОАЭ подтвердил, что афганский президент с семьей прибыл в страну. В Эмиратах их приняли по гуманитарным соображениям.

В то же время РИА Новости сообщают, что посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар на пресс-конференции в Душанбе заявил, что Гани украл из казны 169 миллионов долларов. При этом он назвал побег президента от талибов "предательством государства и нации".

Читайте такжеБоевики "Талибана" убили женщину без паранджи на глазах у всего селаКроме того, пресс-служба афганского посольства в Душанбе в Facebook сообщила, что вице-премьер Амрулл Салех, согласно с Конституцией Афганистана, является исполняющим обязанности президента страны.

Захват Афганистана талибами

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

17 августа вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны.

Автор: Анастасия Горбачева