Австрия заморозила активы российских олигархов на сумму 254 миллиона евро.
Об этом заявили в Офисе канцлера, пишет Wiener Zeitung.
Ответственная оперативная группа, возглавляемая Управлением государственной безопасности и разведки МВД, заморозила деньги в общей сложности на 97 счетах.
"По состоянию на март это вдвое больше, чем Германия смогла заморозить до сих пор", - говорится в сообщении.
Следователям удалось обнаружить пять записей в кадастровой книге, которые, как предполагается, служили для сокрытия имущества.
Сейчас расследуются другие подозрительные случаи, однако обнаружение подпадающих под санкции активов значительно затрудняется созданием международных компаний, трастовыми компаниями и подставными лицами.
Отмечается, что активы были заморожены из-за агрессивной войны России в Украине.
Ранее сообщалось, что Великобритания заморозила активы сразу трех российских авиакомпаний.