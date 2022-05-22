Деньги заморожены на 97 счетах

Австрия заморозила активы российских олигархов на сумму 254 миллиона евро.

Об этом заявили в Офисе канцлера, пишет Wiener Zeitung.

Ответственная оперативная группа, возглавляемая Управлением государственной безопасности и разведки МВД, заморозила деньги в общей сложности на 97 счетах.

"По состоянию на март это вдвое больше, чем Германия смогла заморозить до сих пор", - говорится в сообщении.

Следователям удалось обнаружить пять записей в кадастровой книге, которые, как предполагается, служили для сокрытия имущества.

Сейчас расследуются другие подозрительные случаи, однако обнаружение подпадающих под санкции активов значительно затрудняется созданием международных компаний, трастовыми компаниями и подставными лицами.

Отмечается, что активы были заморожены из-за агрессивной войны России в Украине.

Ранее сообщалось, что Великобритания заморозила активы сразу трех российских авиакомпаний.

Вас также могут заинтересовать новости: