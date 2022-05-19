На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Великобритания ввела финансовые санкции против российских авиакомпаний.
Санкции введены в отношении авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии". Об этом сообщает российский Прайм.
Санкции предполагают заморозку активов.
Основанием для ввода ограничений в британском МИД назвали то, что эти крупнейшие российские авиакомпании "получают выгоду и поддерживают правительство" России ведением бизнеса в стратегически важном секторе.
Ситуация с самолетами в РФ:
- В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым российским авиакомпаниям разрешено использовать самолеты иностранных лизингодателей, несмотря на их запрет.
- Кроме того, в Госдуме РФ одобрили инициативу "Единой России" о возможной продаже иностранных компаний и даже их национализации, если бизнес будет покидать российский рынок или "возникнет риск необоснованной ликвидации" из-за санкций.
- В конце марта крупнейшая лизинговая компания в мире AerCap подала против РФ иск на $3,5 млрд за украденные самолеты.
- 24 апреля 2022 года появилась информация о том, что американская Air Lease спишет самолеты, которые остались в РФ, более чем на $800 миллионов.
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