Санкции введены в отношении авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии".

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Великобритания ввела финансовые санкции против российских авиакомпаний.

Санкции введены в отношении авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии". Об этом сообщает российский Прайм.

Санкции предполагают заморозку активов.

Основанием для ввода ограничений в британском МИД назвали то, что эти крупнейшие российские авиакомпании "получают выгоду и поддерживают правительство" России ведением бизнеса в стратегически важном секторе.

Ситуация с самолетами в РФ:

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым российским авиакомпаниям разрешено использовать самолеты иностранных лизингодателей, несмотря на их запрет.

Кроме того, в Госдуме РФ одобрили инициативу "Единой России" о возможной продаже иностранных компаний и даже их национализации, если бизнес будет покидать российский рынок или "возникнет риск необоснованной ликвидации" из-за санкций.

В конце марта крупнейшая лизинговая компания в мире AerCap подала против РФ иск на $3,5 млрд за украденные самолеты.

24 апреля 2022 года появилась информация о том, что американская Air Lease спишет самолеты, которые остались в РФ, более чем на $800 миллионов.

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