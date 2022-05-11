Пограничный контроль будет действовать следующие полгода.

Власти Австрии продлили пограничный контроль с Венгрией и Словенией на шесть месяцев. Решение приняли из-за беженцев из Украины.

Об этом пишет издание Kurier.

Отмечается, что пограничный контроль продлили из-за войны в Украине, которая привела к волне миграции, используемой преступниками для контрабанды оружия.

"Следует опасаться, что без пограничного контроля оружие из зоны боевых действий также попадет на внутренний черный рынок и окажется в руках криминальных или экстремистских организаций в Австрии", - заявил министр внутренних дел Герхард Карнер.

Кроме того, австрийские власти опасаются, что сложившуюся ситуацию могут использовать террористы, исламисты и джихадисты, поэтому "без внутреннего пограничного контроля существует серьезная угроза внутренней безопасности Австрии".

Стоит отметить, что пограничный контроль ввели в 2015 году из-за миграционного кризиса. Теперь он будет действовать до 11 ноября текущего года.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Чехии усилят паспортный контроль беженцев и окажет помощь только тем, кто спасается от войны и пересек границу Украины. Министерство внутренних дел решило ввести эту меру после заявления о том, что группы ромов с двойным венгерско-украинским гражданством въезжают в страну из Венгрии, а не из Украины, чтобы получить помощь.

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