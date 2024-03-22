Россия будет бить по украинским объектам так сильно, как только сможет.

Российская Федерация, которая развязала полномасштабную войну против Украины и сегодня попала по критическому объекту ДнепроГЭС, продолжит наносить ракетные удары.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. Там объяснили, почему до этого украинцы наблюдали почти месячную паузу в обстрелах.

"Вполне возможно, что месячная пауза по нанесению ударов с авиации дальнего радиуса действия была обусловлена ремонтом и вопросами планирования. Вероятно, что санкции ограничили возможности России в доступе к ключевым компонентам как к самолетам, так и ракет", - говорится в сообщении.

В то же время постоянные успехи украинской системы противовоздушной обороны также, вероятно, усложнили планирование российских миссий.

"Почти наверняка, что Россия продолжит наносить удары по критическим объектам, насколько это позволят ее самолеты, экипажи и запасы вооружения, с попыткой сохранять давление на украинское правительство и население благодаря своим дистанционным ударным возможностям", - отмечается в сообщении.

Как разведка отмечает, что это является симптомом затяжной кампании, поскольку тактическая авиация (истребители и вертолеты) продолжают создавать ограниченное влияние на общий ход войны.

Россия устроила две массированные атаки по Украине

Напомним, рано утром 21 марта российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В течение 44 дней обстрелов Киева не было. Для удара была задействована 31 ракета: захватчики запустили по столице две баллистические ракеты - "Искандер-М" и "Кинжал". Остальные 29 ракет относились к крылатому типу Х-101/Х-555.

Украинские силы ПВО сбили все ракеты, но из-за падения обломков в нескольких районах столицы были повреждения и пострадали гражданские.

Сегодня ракетный террор врага продолжился - утром Россия запустила 151 воздушную цель, чтобы разрушить энергообъекты Украины. Одна попала по Днепровской ГЭС, там занялся пожар. Известно о погибшем и последствиях.

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