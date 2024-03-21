Украина в ночь на 21 марта уничтожила 31 ракету.

В ночь на 21 марта столицу Украины Киев "разрывало" ракетами. Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук подтвердил - на украинцев бросали "баллистику", и раскрыл точный счет уничтоженных целей.

Речь идет о 31 ракете, их сбили наши силы ПВО. Среди них было 2 баллистические ("Искандер-М" и Х-47М2 "Кинжал"), а также 29 крылатых (типа Х-101/Х-555).

Боеголовки Россия запустила с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков - Волгодонск, Энгельс - территория РФ).

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"Ракеты заходили с севера, основное направление удара - Киев!" - подчеркнул Олещук.

Этой ночью Украина не проступила ни одной ракеты на Киевщине: украинцы показали результат, сбив абсолютно все цели.

"Всем спасибо за результат и спасенные жизни граждан. Вместе - к победе!" - написал Командующий Воздушных сил.

Что известно о новом ракетном ударе по столице

Сегодня страна-террорист устроила очередной ракетный террор украинцам, выбрав основным направлением Киев. Против столицы применили ракеты различных типов, громкие взрывы украинцы слышали в Святошинском, Подольском и Шевченковском районах.

Сейчас количество пострадавших людей в столице достигает 10 человек. Такие данные озвучил утром мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что в Подольском районе на территорию нескольких предприятий упали обломки ракет. Также в Шевченковском задело квартиру жилого дома - там занялся пожар.

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