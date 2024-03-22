Враг сейчас держит два подводных ракетоносителя в Черном море.

Российская ночная атака по Украине - это новая тактика РФ, ведь ранее враг не наносил два массированных удара подряд, сказала в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Тактика врага меняется, потому что он ищет способы быть максимально эффективным для своих интересов. Мы ищем средства противодействия эффективные - они ищут средства притеснения, террора и нападения. Действительно, такой атаки, чтобы два дня подряд, вряд ли можно припомнить. Но такая атака была достаточно ожидаемой после выборов", - сказала Гуменюк.

По словам пресс-секретаря, она была комбинированная. Сначала враг запустил большое количество дронов по разным регионам Украины, после чего нанес ракетный удар. Это было сделано для того, чтобы истощить украинские системы ПВО. Кроме того, она заявила, что угроза нового удара РФ остается до сих пор.

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"Вчера вечером враг вывел и морские ракетоносители на боевое дежурство, с которых обнаружение пусков затруднено. Все это может свидетельствовать о подготовке к будущим атакам также. По состоянию на сейчас мы видим два подводных ракетоносителя, снаряжение которых может достигать восьми калибров. Кроме того, в последние дни очень сильно активизировались беспилотные разведчики, в том числе и в тыловых регионах", - отметила Гуменюк.

Удар РФ по украинской энергетике - что известно

В ночь на 22 марта оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами по Украине. Целью стали объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, враг ударил и по ДнепроГЭС, целью было полностью вывести из строя объект, отметили в "Укренегро".

Еще одной целью российской атаки стал Харьков. По информации от городского головы, в там сейчас обесточены как частные объекты, так и инфраструктурные. В городе не работает часть транспорта.

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