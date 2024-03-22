В результате вражеской атаки есть восемь пострадавших, поделился глава Запорожской ОГА.

Запорожье 22 марта в центре внимания - российские захватчики в пятницу запустили по городу за несколько часов почти 20 ракет, их целью была критическая инфраструктура. Противники попали только в гражданские объекты.

Жертвой противников стал один человек, есть восемь раненых, говорится в Telegram-канале главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова. Подробно о последствиях атаки со стороны противника он рассказал в эфире телемарафона. По его словам, повреждены и разрушены инфраструктурные объекты, движение автомобилей на дамбе Днепровской гидроэлектростанции перекрыто.

"Сегодня с 4 утра враг начал наносить удары по нашей гражданской инфраструктуре в городе Запорожье и Запорожской области... Действительно сегодня... движение через ДнепроГЭС автомобилей перекрыто, действительно часть критической инфраструктуры пострадала. Сейчас спасатели, все службы работают...", - заявил чиновник. Федоров добавил, что движение может быть восстановлено в ближайшее время, максимум - через сутки.

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Противники также попали по большому количеству жилых домов, на правобережье Запорожья разрушено по меньшей мере семь одноэтажных зданий. Кроме того, есть "прилет" возле многоэтажки, по меньшей мере в 20 жилых домах повылетали окна, разрушены балконы.

Работают спасатели, они разбирают завалы, особенно это касается частного сектора, там где жители просто спали, а оккупанты целились по ним ракетами. Под завалами точно есть люди. Не обошлось без жертв, и есть десятки пострадавших.

Мощные взрывы в Запорожье сегодня в центре внимания - что нужно знать

Оккупанты 22 марта ударили по Запорожью и области и, в частности, попали в ДнепроГЭС. В результате мощной атаки со стороны противника на грани блэкаута оказалась Запорожская атомная электростанция.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что РФ била по критической энергоструктуре нашего государства 151 воздушной целью, в частности, ударными дронами, крылатыми ракетами и баллистикой.

Украинские воины ликвидировали 55 беспилотников, 35 крылатых ракет и две управляемые авиационные ракеты. Из-за российского мощного удара в ряде регионов нашего государства ввели графики отключения электроснабжения.