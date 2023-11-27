До сих пор о причастности Украины к этой операции никто так откровенно не говорил, если не считать самого Лукашенко.

Повреждение российского стратегического самолета-разведчика А-50 на беларуском аэродроме Мачулищи в феврале 2023 года была совместной операцией беларуских партизан и Службы безопасности Украины. Об этом руководитель беларуского оппозиционного проекта BYPOL Александр Азаров рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Да, это была совместная акция с украинской стороной, мы уже можем об этом говорить. Совместно с СБУ мы провели эту спецоперацию, но по определенным причинам ранее об этом не вспоминали", – рассказал он.

По словам Азарова, непосредственные исполнители операции из числа партизан смогли успешно выехать за границу и сейчас продолжают свою работу в оппозиционном движении. А те несколько десятков человек, которых после атаки арестовал режим Лукашенко, участия в акции не принимали, уверяет оппозиционер.

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Азаров подчеркнул, что диверсия в Мачулищах стала болезненным ударом лично по Лукашенко, который из-за этого опозорился перед Путиным.

"Лукашенко отвечает за все российское оборудование, за всю технику, которая содержится на территории Беларуси. А самолет ДРЛО А-50 - таких единицы в самой России, и они прикрывают ее со всех сторон. А этот самолет как раз вел разведку по территории Евросоюза и территории всей Украины, он мог обнаруживать цели ПВО и передавать их для дальнейшего уничтожения", – рассказал оппозиционер.

Азаров также выразил мнение, что сейчас по Киеву и области "меньше прилетов", чем могло быть, в том числе и благодаря тому, что российского самолета-разведчика А-50 больше нет в Беларуси.

Диверсия на аэродроме Мачулищи

Как писал УНИАН, утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи беларуские партизаны с помощью беспилотников повредили самолет дальней радиолокационной разведки А-50, который использовала российская армия.

Хотя существенных разрушений самолет не получил, вероятно была повреждена сложная и дорогостоящая электронная начинка, с помощью которой самолет осуществляет радиоразведку. Всего в России 9 таких самолетов. Стоимость каждого составляет около 330 миллионов долларов.

В начале марта россияне перегнали поврежденный самолет на ремонт в Таганрог. В Беларусь он больше не возвращался.

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