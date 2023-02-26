Целью вероятной атаки был российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Взрывы, о которых сообщали жители Минской области Беларуси, вероятно, были связаны с атакой на аэродром "Мачулищи".

Как информирует мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", по предварительным данным, целью вероятной атаки был российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Среди прочего, речь может идти о повреждении борта путем сброса с высоты неустановленного предмета", – пишет "БГ".

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Обновлено (19:15): Инициатива BYPOL подтвердила, что был совершен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50. По информации инициативы, борт получил серьезные повреждения – повреждены передняя и центральная части самолёта, авионика и радиолокационная антенна.

"Повреждения серьезные, самолёт точно уже никуда не полетит. Происшествие произошло во время работы вблизи данного самолёта снегоуборочной техники", – пишет BYPOL и связывает инцидент с деятельностью беларуских партизан.

Мониторинговая группа "БГ" также извещает, что около 17:33 на аэродром, где сегодня утром (по другим данным – ночью также) были слышны взрывы, из РФ прилетел военно-транспортный самолёт Ил-76 ВКС РФ, который ранее прилетал в Барановичи и Мачулищи – в феврале 2022 года.

В течение дня вокруг аэродрома наблюдается большое скопление военных и экипажей ГАИ, окрестности патрулирует вертолет, на земле работает ОМОН.

Сообщается также, что ГАИ продолжает останавливать и проверять машины. Проверяют багажники и мобильные телефоны водителей и пассажиров.

Что известно об аэродроме в "Мачулищах"

В городском поселке Мачулищи, что в нескольких километрах от Минска, расположены 50-я смешанная авиабаза ВВС и ПВО Беларуси и военный аэродром.

Аэродром активно используется Российской Федерацией, ведущей захватническую войну против Украины. В частности, тут располагаются истребители российские истребители МиГ-31К, способные переносить и запускать гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Регулярные взлеты этих самолетов в обязательном порядке сопровождаются объявлением на всей территории Украины воздушной тревоги – до момента приземления борта. Взлеты часто сопровождаются поднятием в небо российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

В воскресенье, 26 февраля, на этом аэродроме, как сообщали СМИ, прозвучали взрывы. Сообщалось о возможном повреждении российского военного самолета неизвестной модели и снегоуборочной техники.

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