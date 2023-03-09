Российский самолет А-50, предположительно, обеспечивал информирование о ситуационной обстановке для истребителя МиГ-31, адаптированного для запуска баллистической ракеты типа "Кинжал".

Российский самолет А-50, получивший повреждения, был перемещен с Белорусского аэродрома "Мачулищи" на ремонт в Таганрог в РФ. Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в Twitter со ссылкой на данные разведки.

В частности, 7 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что российский самолет радиолокационного обнаружения и управления А-50 (по классификации НАТО "Опора"), который размещался в Беларуси, был поврежден.

"Воздушное судно было почти наверняка атаковано малой беспилотной летательной системой. А-50 теперь, вероятно, был перемещен на ремонтный завод в Таганроге в России. Транзитный полет, по сообщениям, состоялся на более низкой, чем обычно высоте, предположительно, из-за повреждения герметизированной кабины", - говорится в сообщении.

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Как заявляют в разведке, А-50 обеспечивал информирование о ситуационной обстановке для истребителя МиГ-31, адаптированного для запуска баллистической ракеты типа "Кинжал", в которой Россия видит ключевую стратегическую силу.

При этом, благодаря модификации реактивного самолета МиГ-31, внутренний радар был удален, чтобы сбалансировать корпус самолета, что сделало пилотов зависимыми от внешних ресурсов ситуационной осведомленности, таких как А-50.

"Вполне возможно, что совместная российско-белорусская воздушная деятельность теперь будет зависеть от наземного контроля и истребителей сопровождения, пока еще один А-50 не удастся развернуть", - говорится в сообщении.

Подрыв самолета в "Мачулищах" - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" (Беларусь), где дислоцируются российские военные самолеты, произошли два взрыва, в результате чего был поврежден самолет ДРЛВ А-50.

Сообщалось, что самолет атаковали белорусские диверсанты с использованием двух дронов.

После взрывов на аэродроме "Мачулищи" белорусские силовики задержали по меньшей мере шесть человек.

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