В Еврокомиссии заверили, что такие переговоры приведут к реформам в важных сферах.

Европейская комиссия начинает переговоры с Арменией по либерализации визового режима после решения руководителей МИД стран ЕС во время встречи в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"В продолжение решения Совета по иностранным делам, Еврокомиссия запускает с Арменией диалог по либерализации визового режима. Этот процесс поможет Армении достичь долгосрочной цели - безвизового режима с ЕС", - отметили в сообщении.

В Еврокомиссии добавили, что такие переговоры приведут к "реформам в важных сферах, в частности относительно надежности документов для путешествий, управления границами, миграции и убежища, общественного порядка, международных отношений, а также в вопросах, связанных с фундаментальными правами...".

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Кроме того, комиссия будет внимательно следить за прогрессом в этих областях вместе с Европарламентом и Советом ЕС. В то же время в коммюнике добавили, что либерализация визового режима не является автоматическим процессом.

"Вопрос о либерализации визового режима будет рассматриваться только после завершения диалога и выполнения всех условий, перечисленных в плане действий. После успешного завершения диалога гражданам Армении будет легче и дешевле путешествовать в Европу на короткие сроки (менее 90 дней в течение любого 180-дневного периода). Граждане Армении уже пользуются преимуществами соглашения об упрощении визового режима с ЕС с 1 января 2014 года", - напомнили в пресс-службе.

Армения - последние новости

Как писал УНИАН, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из военного союза с Россией.

"Оказалось, что члены альянса не выполняют свои договорные обязательства, а планируют войну против нас с Азербайджаном", - подчеркнул он.

Известно, что военный блок состоит из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

В свою очередь в мае стало известно, что Армения добилась вывода российских военных и пограничников с части своей территории. Отмечается, что войска и военные контрольные пункты РФ будут выведены из районов Тавуш, Сюник, Вайоц Дзор, Гегаркуник и Арарат.

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