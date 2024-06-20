Премьер-министр Никол Пашинян обвиняет возглавляемую Москвой ОДКБ в невыполнении своих обязательств.

Армения официально выйдет из военного союза с Москвой, заявил в среду премьер-министр страны Никол Пашинян, поскольку напряженность в отношениях с Россией растет.

Он заявил в парламенте, что "мы выйдем" из кремлевской Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и что "мы определим сроки нашего выхода", пишет Politico.

"Оказалось, что члены альянса не выполняют свои договорные обязательства, а планируют войну против нас с Азербайджаном", - сказал Пашинян.

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Глава МИД Армении Мирзоян отметил, что премьер Пашинян не заявлял о начале процесса выхода республики из ОДКБ, а лишь допустил такую вероятность в будущем.

Военный блок - ответ России НАТО - состоит из шести бывших советских государств: России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Членство Армении в ОКДБ

Пашинян обвинил ОДКБ в неспособности вмешаться после того, как его страна вступпила в конфликт с Азербайджаном в 2022 году. Он также заявил, что российские миротворцы потерпели неудачу в сепаратистском регионе Карабах в прошлом году, когда Азербайджан начал наступление.

В результате Армения поклялась, что "заморозит" свое членство в альянсе, отзовет своих представителей и не будет вносить финансовый вклад в свой бюджет. Москва настаивает на том, что Ереван в любом случае будет "обязан" платить взносы.

Вместо этого правительство Пашиняна провело совместные учения с силами США, призвало Запад к помощи для укрепления своей демократии и даже намекнуло, что однажды оно может попытаться вступить в ЕС. С тех пор российские пограничники были отозваны со своих позиций вдоль границ Армении с ее соседями.

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