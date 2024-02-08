Через блокировку помощи Украине Трамп потенциально влияет на исход войны.

Во время визита в Вашингтон на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц обнаружит, что Дональд Трамп уже вернулся на арену с точки зрения политики США в отношении худшего стратегического кошмара Европы - Украины.

Как пишет Politico, Шольц прибывает как раз в тот момент, когда республиканцы в Конгрессе, действуя по указанию Трампа, блокируют военную помощь Киеву, ставя под угрозу судьбу целой страны.

Это особенно мрачный сценарий для немцев, которые никогда не хотели играть главную роль в оказании помощи Киеву, а всего лишь хотели быть помощниками Вашингтона

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Как указало издание, серьезные затруднения с выделенем американской помощи перевернули мир для европейских союзников Украины.

Ожидается, что во время визита в США Шольц, у которого отличные отношения с президентом Джо Байденом, таки добьется четкого ответа на вопрос о предоставлении помощи украинцам.

На фоне сложившейся ситуации, бремя лидерства в предоставлении помощи Украине все больше ложится на Шольца.

Издание отметило, что Германия и Европа в целом намного больше зависят от выживания Украины, чем США. Для европейцев поражение Украины окажет катастрофические последствия. Европейцы опасаются, что, если Путин победит и Трамп вернется на пост президента, следующими могут стать такие страны, как Латвия или Молдова.

Обсуждая эту перспективу, высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности сказал так: "Это вещи, которые не дают мне спать по ночам".

Помощь США Украине

4 февраля Сенат США обнародовал двухпартийное предложение о помощи Израилю, Украине и охране границ на сумму $118 млрд. Из которых на помощь Украине предусмотрено $60,1 млрд.

Также стало известно, что Джо Байден ветирует проект закона, который поддержали республиканцы из Палаты представителей (нижняя палата Конгресса), в котором прописано выделение помощи только Израилю.

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