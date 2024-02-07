В Сенате не набрали необходимого количества голосов.

В Сенате Соединенных Штатов Америки провалили голосование закона о помощи Украине, Израилю, Тайваню и безопасности американской границы. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Голосование в Сенате завершилось с распределением голосов в 49 "за" и 50 – "против". Для начала работы необходимо было набрать 60 голосов.

Однако в СМИ ранее сообщали, что есть и план "Б". Сенаторы-демократы готовились разделить вопросы иностранной помощи Украине, Израилю, Тайваню и границе.

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Соответственно, после провального голосования ожидается еще одно. Шанс на одобрение помощи Украины сенаторами еще есть.

Помощь Украине от США: актуальные новости

Еще в октябре 2023 администрация Байдена подала в Конгресс запрос на дополнительное финансирование. Там предусматривались и деньги для помощи Украине, а именно – около 60 млрд долларов. Однако до сих пор законодатели запрос не одобрили.

Республиканцы блокируют рассмотрение помощи Украине из-за вопроса безопасности границ. Байден заявил, что главной проблемой является Дональд Трамп.

7 февраля стало известно, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер намерен исключить двухпартийное соглашение по безопасности границ из законопроекта о чрезвычайных расходах на оборону. Зато в пакет внесут финансирование помощи Украине и Израилю.

Позже спикер Палаты представителей Майк Джонсон, комментируя предложение сенаторов по отдельному голосованию за помощь Украине, Израилю и Тайваню, заявил, что Палата будет рассматривать этот вопрос "по мере поступления".

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