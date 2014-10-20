Сикорский: Путин думает, что мы "дегенеративные слабаки"
Глава Сейма Польши заявил, что Путин считает, что сможет вынудить страны пойти на желаемые для него уступки.
Президент Российской федерации Владимир Путин считает, что на западе имеет дело с «дегенеративными слабаками» и силой может вынудить добиться желаемых для него уступок.
Такое мнение выразил глава Сейма Польши и бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью изданию Politico Magazine.
«Он думает, что имеет дело с дегенеративными слабаками. Он думает, что мы не будем воевать, чтобы защитить Прибалтику. И вы знаете, возможно, он прав», - сказал политик.
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Сикорский отметил, что обсуждал политику России с генералами НАТО, которые разделяют его точку о том, что Путин «способен дожать Запад до предела перед тем, как сломать».
Польский политик назвал нынешнего президента России «игроком с заниженным ощущением опасности» и сказал, что ему каждый раз труднее отказаться от своей политики.
«Он не может покинуть Кремль. Как только ты прольешь кровь, имеешь бомбардировку жилых домов, посылаешь смертельные отряды за границу, в Грузию, Украину и все эти матери и тела солдат в секретных войнах ... Ты просто не можешь отступить», - сказал Сикорский.
Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе – практически открыто ввела в Донбасс свои регулярные войска.
По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибло по меньшей мере 3 тыс. 660 человек, около 9 тысяч были ранены. По официальным данным, почти 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
При этом, 15 сентября российская правозащитница Елена Васильева из Мурманска, которая проводит поиск данных о погибших россиянах, написла на своей странице в «Фейсбук», что количество погибших в войне против Украины российских военнослужащих уже превысило 3 тысячи.
А 19 октября Васильева обнародовала данные, что на территории Украины за время конфликта на юго-востоке погибло до 4360 российских военных.
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"Мне все чаще начинают писать и звонить по телефону российские офицеры, которые попали в передрягу с названием "гражданская война в Украине" или "учения под Ростовом". Они тщательным образом анализируют ситуацию на своих закрытых форумах. При этом все возмущаются абсолютно бездарным командованием российских войск, введенных на территорию Украины. "Количество потерь с российской стороны настолько большое, что уже через месяц командовать не будет кем" - констатируют офицеры", – отмечает правозащитница.
По ее словам, из этого количества погибших Минобороны РФ признало 900 человек.
"Семьям погибших насаждается миф о том, что формируется фонд материальной помощи, и за потерю кормильца они получат 2 млн. рублей ... в случае, если будут молчать", - отметила правозащитница.