Сикорский: Путин думает, что мы "дегенеративные слабаки"

Президент Российской федерации Владимир Путин считает, что на западе имеет дело с «дегенеративными слабаками» и силой может вынудить добиться желаемых для него уступок.

Такое мнение выразил глава Сейма Польши и бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью изданию Politico Magazine.

«Он думает, что имеет дело с дегенеративными слабаками. Он думает, что мы не будем воевать, чтобы защитить Прибалтику. И вы знаете, возможно, он прав», - сказал политик.

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Сикорский отметил, что обсуждал политику России с генералами НАТО, которые разделяют его точку о том, что Путин «способен дожать Запад до предела перед тем, как сломать».

Польский политик назвал нынешнего президента России «игроком с заниженным ощущением опасности» и сказал, что ему каждый раз труднее отказаться от своей политики.

«Он не может покинуть Кремль. Как только ты прольешь кровь, имеешь бомбардировку жилых домов, посылаешь смертельные отряды за границу, в Грузию, Украину и все эти матери и тела солдат в секретных войнах ... Ты просто не можешь отступить», - сказал Сикорский.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе – практически открыто ввела в Донбасс свои регулярные войска.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибло по меньшей мере 3 тыс. 660 человек, около 9 тысяч были ранены. По официальным данным, почти 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

При этом, 15 сентября российская правозащитница Елена Васильева из Мурманска, которая проводит поиск данных о погибших россиянах, написла на своей странице в «Фейсбук», что количество погибших в войне против Украины российских военнослужащих уже превысило 3 тысячи.

А 19 октября Васильева обнародовала данные, что на территории Украины за время конфликта на юго-востоке погибло до 4360 российских военных.

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"Мне все чаще начинают писать и звонить по телефону российские офицеры, которые попали в передрягу с названием "гражданская война в Украине" или "учения под Ростовом". Они тщательным образом анализируют ситуацию на своих закрытых форумах. При этом все возмущаются абсолютно бездарным командованием российских войск, введенных на территорию Украины. "Количество потерь с российской стороны настолько большое, что уже через месяц командовать не будет кем" - констатируют офицеры", – отмечает правозащитница.

По ее словам, из этого количества погибших Минобороны РФ признало 900 человек.

"Семьям погибших насаждается миф о том, что формируется фонд материальной помощи, и за потерю кормильца они получат 2 млн. рублей ... в случае, если будут молчать", - отметила правозащитница.