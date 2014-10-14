Путин, оказывается, считает трагедией начавшееся «отчуждение» украинцев и русских

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

«Самая главная трагедия, которая разворачивается перед нами – это отчуждение украинского и русского народов. Это, конечно, при всех имеющихся сегодня проблемах нужно искать пути, чтобы преодолеть это состояние, но это, безусловно, нужно делать совместно с украинскими властями», - сказал Путин.

При этом Путин заявил, что вчера по СМИ смотрел, «как в Украине практически официально устраивают праздник по поводу УПА – националистической фашисткой организации».

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Напомним, отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в конце ноября 2013 года стала первопричиной возникновения самых массовых за всю историю государства протестов. В результате, в то время президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных евромайдановцев на Майдане Незалежности в Киеве, сбежал в Россию.

РФ в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе – практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек, около 9 тысяч были ранены.