США начали новую серию авиаударов по Сирии

"Я готов подтвердить, что Соединенные Штаты продолжают проводить воздушные операции в Сирии", — заявил агентству Франс Пресс источник в Пентагоне, пожелавший сохранить анонимность.

Собеседник агентства не сообщил более подробную информацию, однако подчеркнул, что военное присутствие США на территории САР теперь носит "почти постоянный" характер, пишет РИА Новости.

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США на этой неделе начали авиаудары по позициям "Исламского государства" в Сирии, с августа аналогичная операция проходит в Ираке. "Исламское государство" провозгласило "халифат" на захваченных территориях Сирии и Ирака летом этого года.