В штате Пенсильвания столкнулись 68 автомобилей
09:06, 11 февраля 2008Мир
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Более чем 35 людей получили ранения
В американском штате Пенсильвания из-за сильного снегопада столкнулись 68 автомобилей.
Как передает ИТАР-ТАСС, по данным местных властей, в результате ДТП погиб, по меньшей мере, один человек.
Свыше 35 человек получили ранения, причем 18 из них в настоящее время находятся в госпитале.
"Нулевая видимость, сильный снег и сильный ветер не дали возможности автомобилистам избежать аварии", - сказал представитель полиции штата. По его словам, плохая погода в воскресенье стала причиной множества других ДТП на территории Пенсильвании.
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