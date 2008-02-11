В штате Пенсильвания столкнулись 68 автомобилей

В американском штате Пенсильвания из-за сильного снегопада столкнулись 68 автомобилей.

Как передает ИТАР-ТАСС, по данным местных властей, в результате ДТП погиб, по меньшей мере, один человек.

Свыше 35 человек получили ранения, причем 18 из них в настоящее время находятся в госпитале.

"Нулевая видимость, сильный снег и сильный ветер не дали возможности автомобилистам избежать аварии", - сказал представитель полиции штата. По его словам, плохая погода в воскресенье стала причиной множества других ДТП на территории Пенсильвании.