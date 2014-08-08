Le Monde: НАТО готово увеличить объем помощи Украине в связи с «российской агрессией»

В статье, которая называется «НАТО готово увеличить объем помощи Украине в связи с "российской агрессией"», опубликованной во французской газете Le Monde, сообщается о том, что НАТО готово увеличить объемы своей помощи Украине в связи с «агрессией» Москвы.

«Россия нарастила большое количество войск возле украинских границ, чтобы защитить сепаратистов и под любым предлогом вмешаться еще больше», – сказал Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен во время пресс-конференции в Киеве в четверг 7 августа. «Я призываю Россию отступить от края пропасти и отвести свои войска от границы. Не стоит под предлогом миссии по поддержанию мира вести войну», – добавил он.

Российские войска возле границ вызывают обеспокоенность

По информации НАТО, численность российских войск на границе с Украиной увеличилась с 12 тыс. в середине июля до 20 тыс. на данный момент. Представители Альянса опасаются, что Москва, которая требует принятия срочных мер, чтобы помочь гражданскому населению на востоке Украины, может ввести войска под предлогом гуманитарной миссии.

«На свободу и будущее Украины нападают», – предупредил г-н Расмуссен. «Россия продолжает поддерживать сепаратистов. И эта поддержка становится все более интенсивной и изощренной», – добавил он, сказав, что крушение самолета Малазийских авиалиний 17 июля было следствием этой поддержки.

Г-н Расмуссен встретился в Киеве с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком, выразив им «политическую поддержку», в то время как украинские войска усилили наступательную операцию против пророссийских повстанцев.

«Российская агрессия»

Он заверил, что партнерство между Украиной и Североатлантическим альянсом, членом которого она не является, будет «основательным». «В ответ на российскую агрессию НАТО еще более тесно сотрудничает с Украиной для реформирования украинских вооруженных сил и оборонных институтов. (...) Мы консультируем украинские власти по вопросам военного планирования и военных реформ, и мы готовы усилить это сотрудничество», – добавил он.

Он сообщил о том, что в рамках саммита НАТО, который должен состоятся в Ньюпорте, пройдет специальная встреча с участием Украины. «Отношение России создало новую ситуацию в плане безопасности в Европе».