НАТО будет уважать решение Украины изменить внеблоковый статус - Генсек



Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, как подчеркнул генсек, в соответствии с решением Бухарестского саммита 2008 года, НАТО оставляет двери открытыми для Украины и признает, что каждая страна имеет право на собственное самоопределение. «Сегодня в Украине действует закон, который определяет ее внеблоковый статус. Мы это уважаем. Если Украина решит изменить данный закон, мы это также будем уважать», - заявил генсек Североатлантического альянса.

Читайте такжеНАТО прекращает сотрудничество с Россией во всех сферах

В ответ Порошенко обратил внимание Расмуссена на то, что в результате событий последних месяцев среди украинцев наблюдается значительный рост числа сторонников евроатлантического курса Украины, и это нельзя не учитывать в перспективе.

Также в ходе встречи глава государства отметил важность углубления сотрудничества между Украиной и НАТО.

Порошенко подчеркнул, что Украина сейчас стала объектом агрессии. Он отметил террористический характер организаций, которые действуют на территории Луганской и Донецкой областей.

По его словам, Украина создала все условия для работы международных экспертов для расследования обстоятельств сбития самолета «Малазийских авиалиний». К сожалению, отметил Порошенко, вчера эксперты были вынуждены прекратить свою работу после обстрелов со стороны террористов.

Читайте такжеУкраину пригласили принять участие в сентябрьском саммите НАТО

Глава государства также заявил, что Украина обеспокоена возможностью эскалации дальнейшей агрессии, и в этой ситуации для нее является очень важным «эффективное взаимодействие с НАТО».

Подготовлен ряд предложений для развития сотрудничества с Альянсом в направлениях обучение военных, поставки оборудования и налаживание механизма «кризисных консультаций».

Президент отметил, что Украина и НАТО имеют значительный потенциал сотрудничества, в частности в военно-технической, авиационной и космической сферах. Также значительный гражданско-инженерный потенциал НАТО мог бы пригодиться Украине для восстановления разрушенной инфраструктуры на Донбассе, как это раньше имело место в ходе ликвидации техногенной аварии в Харькове, добавил Порошенко.

Собеседники детально обсудили вопрос углубления дальнейшего сотрудничества в контексте формирования повестки дня заседания Комиссии Украина-НАТО, которое состоится уже через 4 недели, и внесения украинского вопроса в декларацию Саммита НАТО, который пройдет в Уэльсе, Великобритания, 4-5 сентября 2014 р, отметили в пресс-службе.