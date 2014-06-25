Gazeta Wyborcza: Австрия бизнесом с Путиным cделала Европе гадкий номер. Это конец изоляции России?

В статье Б​артоша Т. Велиньского под названием ​"Австрия бизнесом с Путиным cделала Европе гадкий номер. Это конец изоляции России?", опубликованной в Gazeta Wyborcza говорится о том, что ​Себастьян Курц, глава австрийского МИДа, несколько дней тому назад убеждал, что российский президент Владимир Путин услышит в Вене критические слова.

Он признавал, что приглашение Путина в Австрию было "смелым шагом", но, по его словам, эффекты этого визита "убедят критиков". Мне очень интересно, насколько министр сам верил в то, что говорил. Властелин Кремля не для того взял на борт самолета самых важных людей в государстве (в том числе главу "Газпрома" Алексея Миллера и глава РЖД Владимира Якунина), чтобы вместе с ними выслушивать ​критику.

Путин поехал в Вену, чтобы решать бизнес вопросы. Вчера в его присутствии подписан договор о строительстве газопровода "Южный поток", благодаря которому "Газпром" возьмет Центральную Европу в тиски. При этом Путин еще дал по носу Западу. О какой единой позиции в отношениях с Россией говорят европейские политики, если в Литве Путина сравнивают со Сталиным и Гитлером, а в Австрии его принимают со всеми почестями?

А если после встречи президенту Австрии Хейнцу Фишеру покажется, что он сильно покритиковал гостя за многочисленные нарушения международного права, то это уже его проблема.

Одним словом, Австрия сделала Европе гадкий номер. Сейчас ситуация в Украине начала немного успокаиваться, хотя это может показаться иллюзией. В тоже время во время подготовки визита Путина на востоке страны продолжалось кровавое противостояние. Казалось, что Россия введет войска с дня на день. То, что за всем стояла Россия, которая вооружала сепаратистов, высылала им наемников и даже танки было известно всем. Австрийские дипломаты этим не беспокоились. После того, как Россия загребла Крым они продолжали повторять, как мантру, пустую формулу, что в Украине "необходима де эскалация". То, что в их страну приехал человек, который ответственный за начало серьезного международного конфликта им не мешает.

Министр Курц аргументировал, что с Путиным встречались другие главы европейских государств и никто тогда не поднимал тревогу. Конечно, Путин встретился, в частности, с канцлер Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом в Нормандии в рамках мероприятий связанных с 70 годовщиной высадки десанта союзнических войск. Российского президента нельзя было не пригласить. Он представляет страну, без которой не удалось бы победить Гитлера. Хотя, конечно, организованный в Париже праздничный ужин стал излишеством.

Со всем уважением для президента Фишера, он не является политиком такого же масштаба, как главы Франции или Германии. Путин не будет воспринимать его серьезно. В принципе Россия не хочет вести переговоры с Западом, она делает ставку на свершившееся факты и не боится санкций. Австрия (надо признать не единственная страна в ЕС) всегда сильно поддерживала позицию, что не нужно слишком сурово наказывать Москву за то, что она отобрала Крым и дестабилизирует ситуацию на востоке Украины.

​Проще всего сделать ответственным за этот скандал 28-ми летнего министра Курца. Он является самым молодым и меньше всего опытным дипломатом в Европе. Несмотря на это он ведет такую же политику, как его предшественники во времена "холодной войны".​

Тогда втиснутая между Западом и Востоком Австрия сделала себе имидж честного посредника и безопасной гавани для людей спецслужб, банкиров и сомнительных бизнесменов. ​

​До сегодняшнего дня ничего не изменилось. Россияне хранят в австрийских банках миллиарды, спецслужбы и дальше меняют в Австрии своих агентов, российские олигархи летают на самолетах с австрийской регистрацией.

Только дело в том, что "холодная война" завершилась, а Австрия стала частью Запада. Европа смотрит на это сквозь пальцы. За "Южный поток" пригрозила только болгарам и кандидату на членство в ЕС Сербии. Визит Путина прокомментировал только Карл Бильдт, глава швецкого МИД и кремлефоб.

Коллеги Бильдта должны как можно скорее напомнить Вене, что членство в Евросоюзе означает также обязательства. И подрывание совместной позиции к России может еще аукнуться Австрии.