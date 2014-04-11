Минфин США предупредил Россию о возможности расширения санкций

"Министр вновь выразил серьезную обеспокоенность сообщениями о возможной сделке между Россией и Ираном по схеме "нефть в обмен на товары", пишет РИА Новости.

Он ясно дал понять, что такое соглашение может привести к санкциям против любой компании или физического лица, связанного с этими операциями", — говорится в сообщении Минфина США по итогам встречи министров.

Лью также предостерег от эскалации ситуации в Украине.

В начале января агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Иран якобы обсуждают вопрос поставки в РФ около 500 тысяч баррелей иранской нефти в день в обмен на поставки российских оборудования и товаров. По данным агентства, стороны надеются подписать соглашение в ближайшее время. После появления сообщений о сделке пресс-секретарь президента США Джей Карни заявил, что Белый дом намерен добиваться санкций против Тегерана и Москвы, если сделка действительно состоится. Представители иранской стороны информацию о готовящейся сделке опровергли. В свою очередь, газета "Коммерсант" со ссылкой российский дипломатический источник писала о том, что Россия и Иран ведут переговоры о нефтяной сделке вне зависимости от позиции США.

Ранее США и Евросоюз ввели против России ряд индивидуальных санкций в связи с ее позицией по Крыму, утвердив списки невыездных лиц и заморозив их активы. Из юридических лиц под санкции попал только банк "Россия".

Вместе с тем страны G7 пригрозили России санкциями против ряда секторов экономики в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. Российский МИД заявил, что разговаривать с Россией языком санкций неуместно и контрпродуктивно.