США прекратят финансировать защиту ядерных объектов России - СМИ

Вашингтон объявил о прекращении финансирования работ по повышению уровня защиты российских ядерных объектов, объяснив это несогласием с действиями Москвы в украинском направлении, сообщает КоммерсантЪ.

США продолжают курс на сворачивание двустороннего сотрудничества с РФ, не делая исключений даже для самых успешных и важных проектов, таких как взаимодействие в сфере нераспространения оружия массового уничтожения. Вашингтон не намерен ограничиваться прекращением сотрудничества с Москвой в области мирного использования атомной энергии, а собирается полностью пересмотреть программу финансовой и технической помощи российскому ядерному комплексу. "Все подразделения Министерства энергетики США приступили к проверке и анализу проектов, связанных с Россией",— объявил представитель ведомства Билл Гиббонс.

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Как стало известно "Ъ", в первую очередь США планируют прекратить финансирование всех работ по повышению уровня защиты российских ядерных объектов.

Средства, которые планировалось направить на реализацию этих проектов, уже исключены из проекта бюджета Минэнерго США на 2015 год, а расходы на программу по Международному сотрудничеству и защите ядерных материалов (International Material Protection and Cooperation program) снижены на 27%.

"Мы остановили все работы по физической защите ядерных предприятий в РФ,— сообщила представитель Национальной администрации США по ядерной безопасности Энн Харрингтон.— Сейчас на объектах установлено от 40% до 70% необходимого оборудования, но завершение работ теперь придется отложить".