Трудно ли отмывать деньги в Украине?

Специальный комитет Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) с 22 сентября по 1 октября провел третий раунд оценки Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного комитета финансового мониторинга Украины.

Внимание членов MONEYVAL обращалось на рост количества уголовных дел, возбужденных по обобщенным материалам Госфинмониторинга об отмывании средств, и на доведение соответствующих дел до суда.

Как отмечается в сообщении, на протяжении суток Госфинмониторинг получает до 4 тыс. сообщений о подозрительных операциях от подотчетных субъектов, из них 96% сообщений поступают из банковского сектора. За 5 лет в результате анализа таких сообщений специалистами Госфинмониторинга подготовлено и направлено в правоохранительные органы 3 тыс. 218 обобщенных материалов (1889 основных материалов и 1329 дополнительных материалов). По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено 841 уголовное дело.

Официальные результаты оценивания Украины будут обнародованы в декабре 2008 года на сайте FATF.