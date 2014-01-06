В Токио на аукционе за 70 тысяч долларов продали гигантского тунца

В рамках мероприятия провели аукцион, на котором продали огромного тунца за 70 тысяч долларов, передает ТСН.

Рыбу весом 230 килограммов приобрел сетевой суши-ресторан, он уже третий год подряд выигрывает торги за самого большого тунца сезона.

Ранее аукцион в Цукидзи был популярным туристическим развлечением, но из-за плохого поведения приезжих, постоянно пытались потрогать лоты - им запретили сюда приходить.

По местной примете, первый оптовый распродажа определяет стоимость рыбы на весь следующий год, если она сбудется - ничего хорошего в этом году рыбакам не светит, ведь цены сейчас - чуть ли не в двадцать раз меньше прошлогодних.