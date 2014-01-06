В Токио на аукционе за 70 тысяч долларов продали гигантского тунца
04:06, 06 января 2014Мир
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В японской столице Токио состоялся рыбный день.
В рамках мероприятия провели аукцион, на котором продали огромного тунца за 70 тысяч долларов, передает ТСН.
Рыбу весом 230 килограммов приобрел сетевой суши-ресторан, он уже третий год подряд выигрывает торги за самого большого тунца сезона.
Ранее аукцион в Цукидзи был популярным туристическим развлечением, но из-за плохого поведения приезжих, постоянно пытались потрогать лоты - им запретили сюда приходить.
По местной примете, первый оптовый распродажа определяет стоимость рыбы на весь следующий год, если она сбудется - ничего хорошего в этом году рыбакам не светит, ведь цены сейчас - чуть ли не в двадцать раз меньше прошлогодних.
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