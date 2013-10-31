СМИ: Полиция обнаружила видео, на котором мэр Торонто принимает наркотики

”Мы обнаружили цифровую видеозапись, на которой запечатлено то, что ранее было опубликовано рядом СМИ (курение крэка). Теперь этот файл ляжет в основу доказательной базы дела”, - заявил шеф полиции Торонто Билл Блэйр.

Сам Форд долгое время отрицал существование подобной записи, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

Осенью прошлого года суд канадской провинции Онтарио уже прекращал действие полномочий Форда, однако тогда поводом для решения стало его участие в спорном голосовании, а не пристрастие к наркотикам.

В 2010 году, вскоре после вступления в должность, Форд участвовал в голосовании по вопросу о том, должен ли он вернуть спонсорам 3 тысячи долларов, собранные для его футбольного фонда с помощью сотрудников мэрии. Городской суд счел его действия неуместными. Позже Форд был восстановлен в должности, так как суд высшей инстанции удовлетворил его апелляцию.