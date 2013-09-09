ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира: Украина - на 87-м месте

Рейтинг самых счастливых стран мира опубликован на сайте Сети ООН по способам обеспечения устойчивого развития, сообщает NEWSru.

Верхние строчки рейтинга заняли Дания, Норвегия, Швейцария, Нидерланды и Швеция.

Всего в рейтинге 150 стран. В его составлении приняли участие специалисты в области экономики, психологии, статистики и других отраслях научного знания. В качестве оценочных критериев эксперты избрали шесть факторов: реальный ВВП на душу населения, продолжительность здоровой жизни, возможность положиться на кого-либо в ближайшем окружении, субъективная степень свободы в принятии жизненных решений, защищенность от коррупции и щедрость.

В первую десятку счастливых стран попали также Канада, Финляндия, Австрия, Исландия и Австралия. Израиль занимает 11-е место. Во второй десятке - США и Новая Зеландия, замыкает ее Венесуэла.

Россия в рейтинге оказалась на 68-м месте. Из стран СНГ ее обогнали Молдавия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Беларусь. Остальные бывшие советские республики, включая Украину и страны Балтии, оказались менее "счастливыми".

Некоторые европейские страны оказались во второй сотне рейтинга, в том числе Сербия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Македония.

Замыкают рейтинг страны Африки Гвинея, Танзания, Руанда, Бурунди, Центральная Африканская Республика, Бенин и Того.