СМИ: Янукович сообщил об окончательном выборе между Россией и Евросоюзом

По данным источников, Янукович сообщил, что каждое утро он начинает с молитвы, в которой просит, чтобы Бог дал ему терпение и выдержку для общения со стратегическим соседом.

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Пожаловавшись на нечистоплотность в отношениях, подразумевающую невыполнение взятых на себя российской стороной обязательств, нарушение договоренностей и стремление унизить и задавить, Янукович подчеркнул, что таким образом его визави в Кремле и "Газпроме" наносят оскорбление не просто президенту, но всей Украине, сообщает ZN.ua.

Янукович напомнил, что: во время согласования Харьковских соглашений российская сторона на самом высоком уровне пообещала, что частью достигнутых договоренностей станет изменение формулы цены газа, продаваемого "Газпромом" в Украину. Впоследствии россияне свое обещание не сдержали.

Кроме того, как рассказал президент, во время переговоров в Москве Янукович представил своим визави информацию о ценах, по которым "Газпром" продает газ Германии, Италии, Австрии и ряду других государств. В то время как Украине он обходился в 430 долл. за тыс. кубов (это уже с учетом отминусованых 100 долл. платы за аренду баз Черноморским флотом России в Крыму), эти страны платили от 360 до 380 долл. за тыс. кубометров.

Приведя еще ряд примеров, Янукович сделал вывод о том, что партнерского и уважительного отношения северного соседа к Украине ожидать не приходится. Поэтому его решение в пользу европейского вектора безальтернативно. При этом спикер подчеркнул, что к пунктам работы Таможенного союза, не противоречащим Соглашению о зоне свободной торговли с ЕС, Украина готова присоединиться. Кроме того, Россия остается нашим крупнейшим торговым партнером.

По словам присутствующих на встрече в "Зоряном", президент оценил товарооборот между двумя странами в 62 млрд. При этом он допустил, что если Москва не откажется от своего плана давления на Украину методом торговой войны, то объем товарооборота может сократиться в два раза. Именно поэтому, подчеркнул Янукович, одним из наших требований к подписанию брюссельского документа, является открытие рынков европейских стран для украинских производителей, что должно на первых порах, если не компенсировать, то смягчить падение торговой активности с Россией.