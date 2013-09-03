В России раскритиковали ракетные пуски в Средиземноморье
Пуски баллистических целей из Средиземного моря могут взорвать регион.
Об этом заявил журналистам во вторник замминистра обороны России Анатолий Антонов, комментируя произошедший пуск баллистических целей, передает РИА Новости.
"Обратите внимание, где это происходит, в каком направлении летела эта ракета - она пошла в восточном направлении Средиземноморья - разве есть сегодня какой-то другой регион, более напичканный вооружениями и взрывоопасный Я не до конца понимаю, как сегодня можно играть с оружием, с ракетами в этом регионе", - сказал Антонов.
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Он напомнил, что запуск метеорологической ракеты Норвегией в 1996 году был воспринят как возможная ракетная атака на Россию.
Антонов призвал участников пуска быть более ответственными за региональную безопасность и "не играть с огнем", особо отметив, что одна из стран, участвовавшая в пусках, - постоянный член Совета безопасности ООН. Замминистра также напомнил, что в Средиземном море концентрирована очень мощная группировка Военно-морских сил США, в составе которой есть подводные лодки, способные нести ракеты как в обычном оснащении, так и с ядерными боеголовками.
"Средиземноморье - это пороховая бочка. Достаточно одной спички - и вспыхнет огонь, причем он может распространиться не только на ближайшие государства, но и подобраться в другие регионы мира. Напомню, что Средиземноморье находится близко к границам Российской Федерации", - сказал замминистра обороны.