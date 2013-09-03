В России раскритиковали ракетные пуски в Средиземноморье

Об этом заявил журналистам во вторник замминистра обороны России Анатолий Антонов, комментируя произошедший пуск баллистических целей, передает РИА Новости.

"Обратите внимание, где это происходит, в каком направлении летела эта ракета - она пошла в восточном направлении Средиземноморья - разве есть сегодня какой-то другой регион, более напичканный вооружениями и взрывоопасный Я не до конца понимаю, как сегодня можно играть с оружием, с ракетами в этом регионе", - сказал Антонов.

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Он напомнил, что запуск метеорологической ракеты Норвегией в 1996 году был воспринят как возможная ракетная атака на Россию.

Антонов призвал участников пуска быть более ответственными за региональную безопасность и "не играть с огнем", особо отметив, что одна из стран, участвовавшая в пусках, - постоянный член Совета безопасности ООН. Замминистра также напомнил, что в Средиземном море концентрирована очень мощная группировка Военно-морских сил США, в составе которой есть подводные лодки, способные нести ракеты как в обычном оснащении, так и с ядерными боеголовками.

"Средиземноморье - это пороховая бочка. Достаточно одной спички - и вспыхнет огонь, причем он может распространиться не только на ближайшие государства, но и подобраться в другие регионы мира. Напомню, что Средиземноморье находится близко к границам Российской Федерации", - сказал замминистра обороны.