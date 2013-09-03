Минобороны РФ зафиксировало старт двух баллистических ракет в Средиземном море

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) во вторник утром зафиксировала старт двух баллистических целей в акватории Средиземного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Пуск был обнаружен (в 10.16 мск) боевым расчетом отдельного радиотехнического узла СПРН в Армавире", - сообщил журналистам представитель управления пресс-службы и информации Минобороны.

По его словам, траектория полета этих целей проходила "из центральной части Средиземного моря в направлении восточной части средиземноморского побережья".

Детали пока не уточняются. Глава Минобороны России Сергей Шойгу уже доложил президенту Владимиру Путину.

В свою очередь в Пентагоне заявили, что не располагают данными о запусках баллистически ракет в Средиземном море. Об этом заявил дежурный пресс-службы ведомства.

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В НАТО также заявили, что пока не располагают информацией о запуске баллистических целей в Средиземном море и проверяют эту информацию. Об этом сообщил чиновник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, пожелавший остаться неназванным.

"Мы проверяем эту информацию", - сказал собеседник агентства.

В восточном Средиземноморье находятся корабли США, Франции и Великобритании. Правительства этих стран заявили о намерении нанести ограниченный удар по Сирии в качестве предупреждения ее президенту Башару Асаду, которого они считают виновным в применении химического оружия против гражданского населения.

О массовой гибели мирных жителей в пригороде Дамаска стало известно 21 августа. По данным разведки ряда западных стран, жертвы были вызваны отравляющими газами, которые применили правительственные войска, пытавшиеся выбить из этих районов повстанцев.

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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон запросил у парламента разрешение на проведение военной операции в Сирии, но не получил его. Президент США Барак Обама, имеющий полномочия применить силу без согласования с законодателями, тем не менее, решил заручиться одобрением Конгресса, который соберется на первое заседание после летних каникул только 9 сентября.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что его страна готова присоединиться к военной акции против Асада при условии, что она будет проходить в составе коалиции.

Россия выступила против военного вмешательства в сирийскую гражданскую войну, отметив, что доказательства западных разведок о причастности правительственных войск к применению химоружия малоубедительны. По мнению Владимира Путина, обвинения в адрес сирийской армии — «дурь несусветная».