Асад предупредил, что в случае удара по Сирии "взорвется" весь Ближний Восток

"Ближний Восток - это пороховая бочка, к которой сегодня приближается огонь", - заявил Асад в интервью газете Figaro, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, каким будет ответ сирийского режима в случае военного вмешательства извне, он отметил, что говорить надо не только об ответе Сирии, но о том, что может случиться после нанесения первого удара.

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"Никто не знает, что произойдет. Все потеряют контроль над ситуацией, когда пороховая бочка взорвется. Хаос и экстремизм распространятся, существует риск войны в целом регионе", - сказал Асад.

Как сообщал УНИАН, обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска, коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. Сирийские власти отвергли обвинения. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.