Сирия способна противостоять внешней агрессии - Асад

Об этом заявил сегодня президент Сирии Башар Асад по сирийскому государственному телевидению, сообщает РИА Новости.

"Сирия, ее стойкий народ и доблестная армия способна противостоять любой внешней агрессии, также как ежедневно противостоит внутренней агрессии и побеждает, что в конечном итоге приведет к установлению стабильности на всей территории страны", - сказал Асад.

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Президент США Барак Обама ранее формально запросил у палаты представителей и сената одобрение военной операции в Сирии. Необходимость военного удара обосновывается в проекте документа тем, что действия сирийских властей, которые, как считает Вашингтон, применили химоружие против мирных жителей, являются нарушением международных норм, в частности, конвенции о запрещении химоружия и резолюции 1540 Совета Безопасности ООН.