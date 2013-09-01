Обама принял решение провести военную операцию в Сирии

"После тщательного рассмотрения вопроса я принял решение, что США должны применить военные действия против сирийского режима" , - сказал Обама.

По его словам, режим президента Сирии Башара Асада несет ответственность за химатаку под Дамаском, сообщает РИА Новости.

При этом он сообщил, что намерен получить санкцию конгресса на военную операцию, и позже официально внес на рассмотрение законодателей соответствующую резолюцию .

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Несмотря на то, что Президент США заявил о необходимости получить одобрение Конгресса, он оставляет за собой возможность начать военную операцию даже в случае отрицательного результата голосования по резолюции, сообщил телеканалу Fox News источник в государственном департаменте. При этом сам Президент, объявляя о своем решении, подчеркнул, что у него есть полномочия начать военные действия без санкции Конгресса, но поддержка парламентариев " сделает страну сильнее".

Как ожидается, палата представителей и сенат проголосует по резолюции по Сирии не ранее 9 сентября.

Напомним, очередное обострение ситуации в Сирии началось 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства химического оружия в пригороде Дамаска, коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв достигает 1,3 тысячи человек. Сирийские власти отвергают обвинения. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт .