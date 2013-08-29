СМИ: Сирия готовится к атаке - армия проводит передислокацию ракет "Скад"

Об этом агентству Рейтер сообщили дипломатические источники на Ближнем Востоке, пишет РИА "Новости".

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Собеседники агентства сообщили, что несколько ракет "Скад"и десятки пусковых установок были вывезены из военной базы в окрестностях Дамаска во внутренние районы страны. По мнению источника, такие маневры свидетельствуют о том, что сирийское командование хочет укрыть ракетные силы от возможного удара по военным объектам в стране.

Источники в США, а затем и руководство НАТО сообщили о применении в Сирии ракет "Скад"в декабре 2012 года. Позднее информация о применении сирийскими властями тактических ракет против боевиков антиправительственных вооруженных формирований появлялась неоднократно, однако Дамаск все подобные сообщения опровергал. Западные СМИ называют ракетами "Скад"несколько типов жидкотопливных ракет, разработанных в СССР в 1950-х годах.

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Сирийские власти отвергли обвинения, а коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.