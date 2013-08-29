Великобритания опубликовала документы о "легальности" удара по Сирии

По мнению кабинета министров Дэвида Кэмерона, все необходимые условия для начала операции «по гуманитарным соображениям» выполнены.

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Во-первых, «большинство стран мира убеждено», что сирийский режим применил химическое оружие против собственного народа, во-вторых, «никакой реальной альтернативы использованию военной силы нет», в-третьих, использовать силу планируется в «минимально необходимом» для облегчения гуманитарной ситуации масштабе, сообщает Lenta.ru.

В документах подчеркивается, что Лондон неоднократно пытался доказать правоту своей позиции в Совете безопасности ООН, но его доводы не были услышаны, поэтому единственной альтернативой остается «принятие исключительных мер для снижения масштабов гуманитарной катастрофы в Сирии и подрыв возможностей сирийского режима по использованию химического оружия».

Документ попал в прессу в преддверии парламентских дебатов о возможности нанесения военных ударов по целям в Сирии. По мнению британского правительства, он призван продемонстрировать легальность и необходимость таких ударов.

США, Великобритания и Франция ранее уже возложили ответственность за химическую атаку в восточных пригородах Дамаска на правительство Сирии и пообещали наказать сирийские власти за гибель сотен людей. Руководство Сирии отвергает эти обвинения, заявляя, что готово к отражению любой агрессии извне.

В Сирии находятся эксперты ООН по химическому оружию, которые проводят расследование на месте инцидента в пригороде Дамаска. Ожидается, что они покинут Сирию в субботу, 31 августа. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал в связи с этим международное сообщество дождаться результатов миссии экспертов, прежде чем делать выводы о природе инцидента.

По данным сирийской оппозиции, в ночь на 21 августа в дамасском пригороде Гута, находящемся под контролем повстанцев, правительственные силы применили химическое оружие, жертвами которого стали почти 1600 мирных жителей. Эксперты ООН должны подтвердить или опровергнуть использование отравляющих веществ. В их компетенцию, однако, не входит определение ответственности за их применение, какой либо из воюющих сторон.