Депутат Сейма считает нападение на украинскую церковь не случайным

Об этом говорится в запросе депутата, текст которого располагает агентство УНИАН.

Как отметил Сыч, он получил информацию об инциденте от Объединения украинцев в Польши и поляков украинского происхождения.

"Украинское сообщество восприняло этот случай с большой обеспокоенностью. ОУП отмечает, что это не хулиганский поступок, а преступление на этнической почве и, собственно, так должно восприниматься органами власти. Если им пренебречь, то это станет поощрением к подобным нападениям - и даже еще хуже - на украинскую общину в Польше", - говорится в запросе.

Сыч, который является членом правящей в Польше партии "Гражданская платформа", обратил внимание на то, что инцидент имел место на следующий день после исторической "реконструкции" Волынской трагедии, которая состоялась в польском городе Радимно.

По его словам, объектом нападения стала украинская греко-католическая церковь, представители которой активно приобщились к мероприятиям, направленным на польско-украинское примирение в контексте 70-й годовщины Волынской трагедии в Польше.

Депутат в своем обращении просит министра внутренних дел предоставить информацию о том, какие меры приняла польская полиция, чтобы задержать мужчину, который бросил петарду в церковь, а также уведомлена ли о деле прокуратура.

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Как сообщал УНИАН, 21 июля неизвестный мужчина бросил петарду в вестибюль украинской греко-католической церкви в небольшом польском городке Тшебятув в момент, когда там проходило богослужение.

По данным ОУП, полиция знает этого мужчину, но еще не смогла его задержать, поскольку он скрывается.

Организация украинцев в Польше призвала министра внутренних дел Польши взять под личный контроль это дело.