Украинцы в Польше просят полицию расследовать инцидент в их церкви

Объединение украинцев в Польше (ОУП) обратилось к польскому министру внутренних дел Бартоломею Сенкевичу с просьбой взять под личный контроль инцидент, который произошел в прошлое воскресенье, 21 июля, возле украинской церкви в городе Тшебятув.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении организации.

ОУП отмечает, что во время богослужения в местной греко-католической церкви, в котором принимало участие около 100 человек, неизвестный мужчина бросил в вестибюль храма петарду.

По данным организации украинцев, полиция знает этого мужчину, но еще не смогла его задержать, поскольку он скрывается.

ОУП выразило глубокую обеспокоенность этим инцидентом, отметив, что он имел место на следующий день после исторической "реконструкции" Волынской трагедии в польском городе Радимно.

"О "реконструкции" активно писали в медиа и ее провели, несмотря на наш призыв отменить это событие. Мы, как и многие другие интеллектуалы, убеждали, что она не поможет почтить память погибших поляков, а разбудит враждебное отношение к украинцам. Подтверждения нашей обеспокоенности не пришлось долго ждать", - отмечено в заявлении.

Украинцы в Польше также написали, что особенно возмущает факт нападения на греко-католическую церковь, представители которой активно участвовали в мероприятиях, направленных на примирение поляков и украинцев в связи с 70-й годовщиной Волынской трагедии.

Они напомнили, что глава УГКЦ Святослав Шевчук отправил в Варшаве Богослужение в память жертв, в котором, в частности, принял участие Президент Польши Бронислав Коморовский.

"Обращаемся к полиции, чтобы как можно скорее найти нарушителя и его показательно наказать", - отмечено в заявлении.